Ізраїль наказав евакуювати частину гуманітарної зони у Смузі Гази

ЦАХАЛ планує розпочати операцію проти бойовиків ХАМАС, які закріпилися в цьому районі

Ізраїльські військові сьогодні наказали евакуювати частину території Смуги Гази, яку вони раніше визначили як гуманітарну зону.

Про це повідомляє Associated Press.

Ця територія включає східну частину зони Мувасі, яка розташована на півдні анклаву.

Військові заявили, що планують розпочати операцію проти бойовиків ХАМАС, які закріпилися в цьому районі та використовували його для запуску ракет у бік Ізраїлю.

У ЦАХАЛі сьогодні повідомили, що військові продовжують діяти в центральній і південній частині Гази. Вчора ізраїльські авіаудари вбили щонайменше 15 людей, зазначає видання.

Гуманітарна зона у Смузі Гази

Багато палестинців неодноразово були змушені залишити свої будинки у пошуках безпеки під час повітряної та наземної військової кампанії Ізраїлю.

Раніше у липні Ізраїль заявив, що, за його оцінками, щонайменше 1,8 мільйона палестинців зараз перебувають в оголошеній ним гуманітарній зоні, яка охоплює ділянку близько 14 кілометрів уздовж Середземного моря.

За даними ООН і гуманітарних організацій, більша частина цієї території зараз вкрита наметовими таборами, де немає санітарних умов і медичних засобів, а доступ до допомоги обмежений. Сім’ї живуть посеред гір сміття та потоків, забруднених стічними водами.

Перемовини між Ізраїлем і ХАМАСом

Перемовини про припинення вогню в Газі перебувають на “делікатному” етапі. Представники США та Ізраїлю висловили сподівання, що угода є ближчою, ніж будь-коли.

Переговорну групу буде направлено для продовження переговорів у четвер, повідомили в офісі ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Єгипет, Катар і Сполучені Штати продовжують підштовхувати Ізраїль і ХАМАС до поетапної угоди про припинення вогню, яка призведе до зупинки бойових дій і звільнення заручників.