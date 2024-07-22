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Трамп хоче, щоб наступні президентські дебати модерував традиційно прореспубліканський канал Fox News

Захід запланований на 10 вересня.

Трамп хоче, щоб наступні президентські дебати модерував традиційно прореспубліканський канал Fox News
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що наступні президентські дебати має модерувати не канал ABC, а Fox News, який традиційно підтримує республіканців.

Напередодні президент Джо Байден вибув із президентських перегонів.

“Мої дебати з ганебним Джо Байденом, найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів, планувалося транслювати на Fake News ABC, що належать Джорджу Слопадополусу (провідний кореспондент телеканалу ABC News), десь у вересні”, – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він додав, що тепер, коли Байден залишив перегони, “дебати повинні проводитися на FoxNews, а не на дуже упередженому ABC”.

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CNN модерував перші президентські дебати 27 червня, які стали провальними для президента-демократа, а ABC News планує провести другі дебати 10 вересня.

Команда Байдена встановила критерії для проведення дебатів у травні, пише FOX. Зокрема місцем зустрічі кандидатів має бути мережа, що спонсорувала дебати на виборах 2016-го і 2020 років, до яких Fox News не належить.

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