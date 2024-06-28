Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати

Демократ Джо Байден та республіканець Дональд Трамп у прямому етері CNN говорили про ключові пункти своїх програм та відповідали на запитання.

Далі - головні заяви кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів.

Про війну в Україні

Дональд Трамп: "Умови Путіна неприйнятні. Але цієї війни не мало бути. Якби був президент, якого Путін боявся, він би не наважився на вторгнення. Байден віддав Україні 200 мільярдів доларів. Кожен раз, коли Зеленський приїздить, він повертається з 60 мільярдами доларів, він найкращий підприємець. Тисячі людей загинули, ці жертви були не потрібні. Я змушу Зеленського та Путіна домовитися ще до того, як зайду в офіс у січні 2025 року. Україна не виграє цю війну".

Джо Байден: "Трамп сказав Путіну робити все, що йому заманеться. Росіяни думали, що захоплять Київ за 5 днів. Цього не сталося. Вони втратили тисячі, багато тисяч військових. Ця війна загрожує миру в усьому світі. Путін хоче відновити Радянську імперію. Трамп хоче почати ядерну війну. Він хоче, щоб Путін пішов війною на країни НАТО".

Про економіку

Джо Байден: "Трамп залишив нам економіку, яка розвалювалася, з безробіттям, яке зростало. Нам довелося збирати все докупи заново. Справи були жахливі, він нічого не зробив. Це був хаос. Його економіка працювала лише для багатих".

Дональд Трамп: "За моєї каденції у США була найкраща економіка. Ми впоралися з ковідом, ми витрачали гроші правильно, щоб не допустити великої депресії. Ми рекордно знизили податки для людей".

Про виведення військ із Афганістану та роль США у світі

Дональд Трамп: "Я планував, що ми залишимо Афганістан з гідністю та силою. Коли він вивів війська, це був найганебніший день в історії нашої країни. Я спілкуюся з людьми з багатьох країн. Вони не можуть повірити, що сталося з нашою країною за чотири роки. Вони нас не поважають, ми даємо їм все, а вони нам нічого".

Про аборти

Дональд Трамп: "Я не заборонятиму препарати для абортів. Верховний Суд вирішив, що вони не мають бути під забороною, я згоден з цим рішенням. Кожен штат має вирішувати питання щодо абортів. Юристи кажуть, що це правильно".

Джо Байден: "Дозволяти кожному штату вирішувати питання абортів - це як визнавати, що кожен штат може встановлювати свої власні громадянські права. Вибір щодо аборту - це справа матері та її лікаря. Я відновлю загальнонаціональний дозвіл на аборти"

Про кримінальні справи

Дональд Трамп: "Я не зробив нічого поганого. Суддя був демократом. Прокурори були демократами. Після рішення присяжних все більше людей фінансують мою кампанію, бо розуміють, що це була сфабрикована справа. Байден - злочинець. Він має бути засудженим, щойно вийде з офісу, за все те, що він зробив під час президентства. Моя відплата полягатиме в тому, якого успіху країна досягне зі мною. Зараз ця країна зазнає невдач".

Про США і потенційну Третю світову війну

Дональд Трамп: "Він найгірший президент в історії цієї країни. Ця країна під загрозою. З ним ми можемо зникнути. Він знищує нашу країну. Путін, Сі, Кім Чен Ин його не поважають. З ним війни не закінчаться. Він втягне нас у Третю світову війну. Третя світова війна дуже близька".

Джо Байден: "Ми країна, яку поважають найбільше. Ми маємо найпотужнішу економіку. Ми маємо найсильніші збройні сили. Ніхто не хоче з нами конфліктувати. Путін, Сі та Кім Чен Ин не наважаться з нами конфліктувати".