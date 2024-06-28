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Розвідка США очікує початку війни між Ізраїлем та "Хезболлою" у найближчі тижні

Ситуацію ускладнює відсутність перемир'я у з ХАМАСом у Газі.

Розвідка США очікує початку війни між Ізраїлем та "Хезболлою" у найближчі тижні
Фото: EPA/UPG

Видання Politico із посиланням на власні джерела у розвідці Сполучених Штатів говорить про ймовірний початок повномасштабної війни Ізраїлю з ліванською "Хезболлою" у найближчі кілька тижнів.

США публічно закликають сторони до деескалації, проте впевненість у неминучості конфлікту зростає, а військові плани з обох сторін вже розроблені. Не сприяє спробам мирного урегулювання і відсутність рішення щодо припинення бойових дій між армією Ізраїлю та ХАМАСом у Смузі Гази. Перемовини тривають, проте впевненості у тому, що перемир'я буде підписано у найближому майбутньому, немає. 

Журналісти відзначають, що оцінка американських спецслужб щодо війни "більш консервативна", аніж у їхніх європейських колег, які розглядають варіант початку зіткнення ледь не у найближчі дні.

У Держдепартаменті США громадяням наполегливо радять "серйозно замислитися над скасуванням будь-яких поїздок до Лівану".

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