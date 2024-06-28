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Уряд Болівії мав розвідувальні дані про можливу спробу державного перевороту

Президент Болівії отримав повідомлення про “спроби дестабілізації”.

Уряд Болівії мав розвідувальні дані про можливу спробу державного перевороту
Звільнений з посади віце-адмірал ВМС Хуан Арнез Сальвадор
Фото: EPA/UPG

Ще до того, як болівійський ексгенерал Суніга і його війська увірвалися до президентського палацу, уряд Болівії мав розвідувальні дані про можливу спробу державного перевороту.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Едуардо дель Кастільйо, повідомив Reuters.

Кастільйо розповів, що президент Луїс Арсе отримав повідомлення про "спроби дестабілізації", але на той момент уряд не мав більше подробиць.

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Кастільйо зазначив, що у вівторок ввечері Сунізі повідомили, що він буде позбавлений своєї посади. Причиною стало те, що його поведінка "не відповідає Конституції". Суніга спокійно відреагував на цю новину.

"Але ніхто не міг собі уявити, що наступного дня, до офіційної передачі повноважень, в нашій країні відбудеться невдалий переворот", - сказав голова МВС Болівії.

Крім Суніги і колишнього командувача ВМС Хуана Арнеса Сальвадора затримали близько десятка офіцерів. Їм загрожує тюремне ув'язнення терміном від 15 до 30 років.

Під час арешту Суніга публічно заявив, що йому було доручено здійснити переворот за вказівкою Арсе, щоб підвищити популярність президента, але цю заяву у президента Болівії заперечили.

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