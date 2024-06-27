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Спроба перевороту у Болівії провалилася, бунтівний генерал заарештований

Війська відступили від президентського палацу у Ла-Пасі.

Спроба перевороту у Болівії провалилася, бунтівний генерал заарештований
Фото: EPA/UPG

Спроба державного перевороту у Болівії, яку здійснили військові на чолі з генералом Хуаном Хосе Сунігою, виявилася невдалою.

За повідомлення Reuters, армійці змушені були відступити від президентського палацу у Ла-Пасі, який намагалися взяти штурмом. Організатора повстання генерала Сунігу заарештовано. Президент Луїс Арсе продовжує здійснення повноважень. 

Однією з причин провального перевороту була ситуація довкола прийдешніх президентських виборів у республіці. Генерал Суніга вимагав не допустити до участі колишнього главу держави Ево Моралеса і погрожував відмовитися підкорятися наказам, за що чинний лідер Арсе відсторонив його від служби. 

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