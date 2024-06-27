Екіпажі українських протимінних кораблів готуються до виконання спільних завдань на “Сі Бриз 2024”

Другий день екіпажі українських протимінних кораблів разом з корабельною групою НАТО виконують маневрування в морі. Їх мета - відпрацювання спільних дій перед виконанням завдань в рамках "Сі Бриз 2024".

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

“Команди виконують прийоми маневрування, зокрема в складних навігаційних умовах, налагоджують взаємодію, перевіряють взаємосумісність. Також відпрацьовують різноманітні дії з метою скорочення часу на реагування та ухвалення рішень”, - йдеться у повідомленні.

Також провели практичні стрільби у морі з метою знищення небезпечних предметів.

У ВМС зазначають, що метою подібних вправ є тестування навичок з маневрування та навігації, уміння управляти кораблем та взаємодіяти зі своєю командою.

Проведення активної фази навчань розпочнеться невдовзі.