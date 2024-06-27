З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
ГоловнаСвіт

Екіпажі українських протимінних кораблів готуються до виконання спільних завдань на “Сі Бриз 2024”

оманди виконують прийоми маневрування, зокрема в складних навігаційних умовах, налагоджують взаємодію, перевіряють взаємосумісність.

Екіпажі українських протимінних кораблів готуються до виконання спільних завдань на “Сі Бриз 2024”
Екіпажі українських протимінних кораблів готуються до виконання спільних завдань на “Сі Бриз 2024”
Фото: ВМС ЗСУ

Другий день екіпажі українських протимінних кораблів разом з корабельною групою НАТО виконують маневрування в морі. Їх мета - відпрацювання спільних дій перед виконанням завдань в рамках "Сі Бриз 2024".

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

“Команди виконують прийоми маневрування, зокрема в складних навігаційних умовах, налагоджують взаємодію, перевіряють взаємосумісність. Також відпрацьовують різноманітні дії з метою скорочення часу на реагування та ухвалення рішень”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також провели практичні стрільби у морі з метою знищення небезпечних предметів. 

У ВМС зазначають, що метою подібних вправ є тестування навичок з маневрування та навігації, уміння управляти кораблем та взаємодіяти зі своєю командою. 

Проведення активної фази навчань розпочнеться невдовзі.

  • У Великій Британії 24 червня розпочались навчання "Сі Бриз 2024", участь в яких братимуть військові України, НАТО і деяких інших країн.
  • Тематика навчань – протимінна діяльність. Цього року Україна розраховує завершити оцінку екіпажів, які вже служать на українських протимінних кораблях.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies