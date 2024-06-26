Секретар Радбезу Вірменії заявив, що Росія відібрала Нагірний Карабах у вірменів і повернула його Азербайджану

"На той час ми повністю залежали від Росії", - зазначив Григорян.

Росія винна у тому, що Нагірний Карабах перейшов до Азербайджану.

Таку заяву озвучив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, передає "Радіо Азатутюн".

"Росія прийшла, відібрала Нагірний Карабах у вірменів, повернула його Азербайджану і повернулася назад, це була реальність", - заявив 26 червня на брифінгу Григорян.

Він додав, що "на той час ми повністю залежали від Росії" і без дозволу РФ війни не було б.

Нагірний Карабах і протистояння Вірменії та Азербайджану