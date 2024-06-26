Секретар Радбезу Вірменії заявив, що Росія відібрала Нагірний Карабах у вірменів і повернула його Азербайджану

Росія винна у тому, що Нагірний Карабах перейшов до Азербайджану.
Таку заяву озвучив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, передає "Радіо Азатутюн".
"Росія прийшла, відібрала Нагірний Карабах у вірменів, повернула його Азербайджану і повернулася назад, це була реальність", - заявив 26 червня на брифінгу Григорян.
Він додав, що "на той час ми повністю залежали від Росії" і без дозволу РФ війни не було б.
Нагірний Карабах і протистояння Вірменії та Азербайджану
- 19 вересня 2023 року Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж 30 років тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент РФ Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.
- Хоча Вірменія та Азербайджан вели мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди не вдавалося досягнути.
- 21 вересня минулого року президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом вдалося відновити після 24-годинного військового наступу проти вірмен.
- У результаті цих подій населення Карабаху почало масово виїжджати до Вірменії. Станом на 30 вересня кількість біженців, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч. Це понад 80% населення регіону.
- Наприкінці грудня 2023-го стало відомо, що Азербайджан таки наближається до мирної угоди з Вірменією.
- 1 січня невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування.
- Згодом Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виправдав передачу Азербайджану чотирьох сіл "загрозою війни". Опісля вірмени вийшли на протести, оскільки виступали проти делімітації кордону.
- У травні цього року російські війська остаточно покинули нагірний Карабах.
- Тим часом прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію країни – на тлі вимог Азербайджану виключити з документа згадку про Нагірний Карабах.