У Росії зростає рівень злочинності через повернення колишніх в’язнів із фронту, — британська розвідка

У РФ вважають, що в'язненим, відправленим воювати проти України, не можна дозволяти повертатися в Росію до закінчення війни.

Кремлівська влада почала непокоїтися через повернення колишніх в'язнів з фронту і помітне зростання злочинності у регіонах РФ.

У британській розвідці оцінили ризики для російського уряду у зв’язку з практикою відправляти в’язнів на війну проти України, та їхнім поверненням до РФ.

"Вербування в’язнів у російські збройні сили і наслідки для російських громад від їхнього повернення – це практика і ризик, які російський уряд готовий на себе взяти, щоб підтримувати свою війну проти України", ідеться у звіті розвідки.

Зокрема, влада РФ вважає, що колишні в'язні повинні перебувати під постійним контролем правоохоронних органів, а суспільство має бути захищене від таких людей. Вони додали, що існує нагальна потреба в ухваленні відповідного законодавства.

За даними британського відомства, Росія почала вербувати ув'язнених на війну з липня 2022 року, і цю практику започаткував колишній керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Ув'язнені отримують пом'якшення вироків в обмін на участь у бойових діях в Україні. Багато з них загинули на фронті.

Водночас в Держдумі заявили, що ув'язненим, відправленим воювати проти України, не можна дозволяти повертатися в Росію до закінчення війни.

Водночас Генпрокуратура Росії з січня 2023 року припинила публікувати статистику злочинності – ймовірно, саме через зростання злочинності на тлі повернення колишніх в’язнів із зони бойових дій.

У британській розвідці наводять приклад даних незалежного російського видання "Верстка" про те, що у квітні 2024 року, що щонайменше 107 росіян було вбито і ще 100 серйозно поранено колишніми в’язнями, які поверталися з війни.