Британський бізнесмен подав до суду на Ватикан через угоду із нерухомістю у Лондоні

Це буде перший випадок, коли Ватикан постає перед судом в іноземному суді.

Британський суд розгляне цивільний позов до Ватикану від фінансиста, засудженого трибуналом Святого Престолу за угоду з завищенням вартості майна у Великобританії.

Про це пише The Guardian.

Як йдеться у матеріалі, Ватикан вперше постає перед англійським судом за звинуваченням у висуненні британському бізнесменові «непослідовних і заплутаних» звинувачень щодо угоди з нерухомістю в Лондоні.

Минулого року Ватиканський трибунал засудив Раффаеле Мінчіоне за завищення ціни колишнього депозитарію Harrods у Челсі, який придбав Ватикан.

В результаті Мінчіоне був одним з 10 осіб, притягнутих до відповідальності, та отримав п’ять з половиною років ув’язнення від трибуналу Ватикану. Як йшлося у рішенні, чоловіка засудили за відмивання грошей, а також за розтрату та хабарництво.

Мінчіоне оскаржив рішення через цивільний позов і зазначив, що він та три підконтрольні йому компанії діяли «сумлінно» щодо угоди.

Порушення справи проти Державного секретаріату Святого Престолу означає, що високопоставлений чиновник Ватикану – архієпископ Едгар Пенья Парра – буде давати свідчення, і вважається, що це буде першим випадком, коли Ватикан постає перед іноземним судом.

Очікується, що суд триватиме чотири тижні.

У грудні минулого року вперше за вcю історію католицької церкви кардинала засуджено до тюремного ув'язнення.