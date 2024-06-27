Ассанж відмовився спілкуватися з пресою: потребує "часу на відновлення"

Джуліан Ассанж вдома: найвідоміший інформатор планети повернувся до рідної Австралії, де в аеропорту Канберри його вітали не лише дружина та батько, але й, здавалося, всі, включно з екіпажем літака.

Як пише BBC, журналісти, які зібралися в будівлі летовища, так і не отримали нагоди вперше за багато років записати коментар самого Ассанжа. До преси вийшла його дружина Стелла, яка пояснила, що "після всього пройденого Джуліан потребує відновлення і зможе говорити лише тоді, коли відчуватиме готовність".

Вона також додала, що на їхню родину "чекає пошук свого місця", проте зараз вони святкують, бо "Джуліан став вільною людиною". Звинувачення проти засновника WikiLeaks у шпигунстві та порушенні секретності військової інформації його дружина назвала "нападом на журналістику" і висловила впевненість, що її чоловік "не мав провести у в'язниці ані дня".

Після прибуття до Австралії Джуліан Ассанж мав телефонну розмову з прем'єр-міністром країни Ентоні Албанізі. Як стверджують джерела, інформатор подякував політику за те, що той "без перебільшення врятував йому життя".