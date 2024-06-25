Джуліан Ассанж вийде на свободу в обмін на визнання себе винним

Засновник WikiLeaks уникне покарання у США і зможе поїхати на батьківщину до Австралії.

Одна з найтриваліших у новітній історії шпигунсько-судових епопей добігає завершення: найвідоміший інформатор планети Джуліан Ассанж все ж зможе уникнути покарання від Сполучених Штатів.

Як пише BBC, засновнику WikiLeaks вдалося досягти домовленості із органами правосуддя США та Великої Британії, де він нині перебуває у в'язниці. В обмін на визнання себе винним за однією з численних статей звинувачення у розкритті конфіденційної інформації Ассанж отримає можливість стати вільною людиною.

Замість американської тюрми інформатор вирушить до рідної Австралії, громадянином якої він досі є. Офіційно про досягнення мирової угоди між сторонами судового процесу мають оголосити у середу, 26 червня.