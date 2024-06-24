Україна отримає перший транш прибутків від заморожених активів Росії наступного тижня

Україна вже наступного тижня отримає перший транш прибутків від заморожених активів Росії. Друге надходження буде через декілька місяців, повідомив топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель (виступ опубліковано дипломатичною службою ЄС).

Він сказав, що є законна процедура уникнення блокування цих надходжень. Раніше в медіа писали, що проти передання Україні цих коштів на озброєння виступала Угорщина.

"Ми обговорювали це, але, як ви знаєте, у нас все ще є шість правових рішень, які не можуть бути виконані через відмову одного члена. Ми повинні уникнути цього щодо російських доходів. У нас є рішення, і ми виклали його на стіл сьогодні", – сказав він.

Боррель підкреслив, що Україна потребує більшої допомоги, і потребує вже зараз.

За словами топдиломата, уникнути блокування надання вдалося тому, що Угорщина не брала участі в схваленні фонду, через який надійдуть прибутки від активів.

"І ми вважаємо, що, оскільки Угорщина не брала участі в рішенні, немає необхідності, щоб вона могла брати участь у виконанні рішення. Рішення однозначне: доходи від заморожених активів – російських заморожених активів – будуть використані для збільшення нашої військової підтримки Україні", – пояснив він.

Боррель повідомив, що сьогодні повинні затвердити методику використання цих грошей. Йдеться про 2,5 млрд євро загалом, частина цих коштів буде передана уже в липні.