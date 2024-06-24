Шольц пов'язав падіння популярності його партії із підтримкою України

Однак він запевнив, що в чинному уряді політику підтримки не змінять.

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що популярність його Соціал-демократичної партії серед виборців падає у зв'язку з підтримкою політсилою України. Відповідну заяву він зробив у інтерв’ю Tagesschau, пише Kyiv Independent.

Багато виборців не погоджуються з підтримкою України та санкціями проти Росії, що "також відобразилося на в результатах виборів", сказав Шольц. Однак, за його словами, уряд змінювати політику підтримки українців не збирається. У деяких землях на сході Німеччини НДП набрала усього лише 7%.

СДП на виборах до Європарламенту, які відбулися на початку червня, посіла третю місце. Вона поступилася правоцентристській Консервативній Християнсько-соціальній спілці (ХДС/ХСС) і ультраправій Альтернативі для Німеччини (AfD).

Шольц сподівається, що вересневі вибори в Німеччині не призведуть до обрання головою уряду політика від AfD. Тим не менш, він визнав, що AfD, ймовірно, відіграватиме певну роль у майбутній правлячій коаліції.