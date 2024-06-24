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Шольц пов'язав падіння популярності його партії із підтримкою України

Однак він запевнив, що в чинному уряді політику підтримки не змінять. 

Шольц пов'язав падіння популярності його партії із підтримкою України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуває на саміт, 1 лютого 2024
Фото: EPA/UPG

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що популярність його Соціал-демократичної партії серед виборців падає у зв'язку з підтримкою політсилою України. Відповідну заяву він зробив у  інтерв’ю Tagesschau, пише Kyiv Independent

Багато виборців не погоджуються з підтримкою України та санкціями проти Росії, що "також відобразилося на в результатах виборів", сказав Шольц. Однак, за його словами, уряд змінювати політику підтримки українців не збирається.  У деяких землях на сході Німеччини НДП набрала усього лише 7%. 

СДП на виборах до Європарламенту, які відбулися на початку червня, посіла третю місце. Вона поступилася правоцентристській Консервативній Християнсько-соціальній спілці (ХДС/ХСС) і ультраправій Альтернативі для Німеччини (AfD). 

Шольц сподівається, що вересневі вибори в Німеччині не призведуть до обрання головою уряду політика від AfD. Тим не менш, він визнав, що AfD, ймовірно, відіграватиме певну роль у майбутній правлячій коаліції.

  • Німецьку партії AfD неодноразово звинувачували в екстремізмі і симпатіях до Росії. У травні суд визнав її екстремістською, а розвідка отримала дозвіл на стеження. 
  • Раніше в медіа писали, що принаймні деякі її політики пов'язані з расистськими та екстремістськими формуваннями. 
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