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Politico: ЄС схвалив 1,4 млрд євро військової допомоги за рахунок прибутків від активів Росії. Думку Угорщини обійшли

Будапешт не може вирішувати, куди спрямують кошти з фонду UAF, бо не голосував за його створення. А кошти, про які йдеться, не належали платникам податків ЄС. 

Politico: ЄС схвалив 1,4 млрд євро військової допомоги за рахунок прибутків від активів Росії. Думку Угорщини обійшли
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Євросоюз схвалив надання 1,4 млрд євро військової допомоги для України за рахунок прибутків від заморожених активів Росії. Кошти використають, зокрема, на закупівлю протиповітряної оборони, пише Politico з посиланням на чотирьох дипломатів.

Йдеться про перший транш допомоги. Кошти надійдуть через Ukraine Assistance Fund (UAF).

Цю виплату намагалася заблокувати Угорщина, але в Єврораді знайшли спосіб її обійти: Будапешт не має права вирішувати, оскільки не голосував за створення UAF. 

"Причина, яка дозволяє обхідний шлях, полягає в тому, що кошти надходять не від платників податків ЄС, заявили посадовці", – йдеться у матеріалі. 

Гроші підуть не на відшкодування, а на пряму закупівлю. Чверть суми буде спрямована на закупівлі в промисловості України.

Відповідно до внутрішнього повідомлення Ради, з яким ознайомилося Politico, країни мали висловити свою думку до 11:00, і жодна не проголосувала проти. Рішення не вимагало одностайності, тобто Угорщина не могла його блокувати.

Але Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро як часткове відшкодування за закуплену для України зброю. За словами одного дипломата, Будапешт "розлючений" тим, що сталося сьогодні.

Остаточна сума прибутків від заморожених активів, які надійдуть до Києва, поки невідома, але дипломати кажуть, що вона коливається від 1,2 до 1,4 млрд євро. Очікується, що офіційне рішення оголосять сьогодні.

  • 13 червня очільники країн Group of 7 ухвалили рішення щодо надання Україні 50 млрд євро кредиту – за рахунок майбутніх надходжень від прибутків, накопичених на заморожених активах Росії. 
  • Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України – насамперед для купівлі зброї. Йдеться про суму близько 3 млрд євро на рік. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть. 
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