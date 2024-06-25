Правоохоронці проводять розслідування смертельної пожежі на заводі літієвих батарей біля Сеула. Загинули 23 особи

Генеральний директор південнокорейського виробника літієвих батарей вибачився після масштабної пожежі на заводі, яка забрала життя 23 працівників, заявив, що компанія дотримувалася всіх необхідних заходів безпеки.

Про це пише Reuters.

Сімнадцять із загиблих були китайцями і один ‒ лаосець. Частина зі загиблих працювала на заводі за тимчасовими контрактами. Попередньо жертви померли від взаємодії з надзвичайно токсичним газом. Завод згорів до тла, пожежу погасили за шість годин.

Виробництво належить південнокорейській компанії Aricell, керівництво якої заявило, що підприємство повністю дотримується процедур безпеки та провело необхідне навчання для працівників.

Aricell, заснована в 2020 році, виробляє літієві первинні батареї для датчиків і пристроїв радіозв’язку. Компанія постачає компоненти для літій-іонних акумуляторів для Samsung, одного з головних виробників вторинних акумуляторів у країні.

Національна служба судової експертизи, поліція та пожежники проводять спільне розслідування інциденту.

Міністерство з питань праці також перевіряє, чи Aricell провела належні інструктажі з безпеки для тимчасових іноземних працівників. Порушення цих правил передбачає кримінальне покарання.