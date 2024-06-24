США, Південна Корея та Японія спільно засудили поглиблення співпраці між КНДР та Росією

США, Японія та Південна Корея закликали обговорити нещодавні зміни у відносинах КНДР і Росії. Це повідомлення з'явилося незадовго після того, як Пхеньян відвідав Володимир Путін.

Відповідний заклик оприлюднили в спільній заяві американського вищого посадовця щодо КНДР Юнга Пака, віцеміністра закордонних справ Республіки Корея з питань стратегії та розвідки Чо Ку-Рае та помічника японського міністра закордонних справ у справах Азії та Океанії Намазу Хіроюкі. Текст англійською розміщено на сайті Держдепу.

"Сполучені Штати, Корея та Японія найрішучіше засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, включно з поставками зброї з КНДР до Росії, що тривають, які продовжують страждання українського народу, порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожують стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі", – йдеться у спільній заяві.

У тексті заяви зазначили, що розвиток партнерства між КНДР і Росією, про що свідчить підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту Путіна до Пхеньяна 19 червня, повинно викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності Корейського півострова, дотримуючись глобального режиму нерозповсюдження та підтримуючи народ України, який захищає свою свободу та незалежність від жорстокої агресії Росії.

"Сполучені Штати, Південна Корея та Японія підтверджують свій намір і надалі зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб протистояти загрозам, які представляє КНДР для регіональної та глобальної безпеки, і запобігати ескалації ситуації. Зобов'язання США щодо оборони РК і Японії залишаються залізними. Сполучені Штати, Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів", – йдеться у заяві.