WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ
WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ
Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot
Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot
Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлено, додано фото)
Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлено, додано фото)
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
ГоловнаСвіт

У Дагестані обстріляли православний храм та синагогу, загинули силовики та священик

У регіоні оголошено режим контртерористичної операції. На вулицях Махачкали та Дербента досі чути стрілянину.

У Дагестані обстріляли православний храм та синагогу, загинули силовики та священик
Фото: Укрінформ

Сьогодні у двох містах Дагестану сталися напади, зокрема на православний храм та синагогу. Загинули та поранені співробітники поліції, пише BBC.

Приблизно о 18:00 за місцевим часом у місті Дербент невідомі обстріляли храми з автоматичної зброї. У МВС поінформували, що внаслідок атаки вбили 66-річного священика.

Паралельно з Дербентом бойовики атакували і столицю регіону Махачкалу. “У Махачкалі невідомі на вулиці Єрмошкіна обстріляли пост ДПС”, ‒ повідомили у міліції.

Щонайменше шість силовиків загинули, ще 12 отримали поранення внаслідок збройного нападу в обох містах, зазначили міліціонери.

Підписуйтесь на наш Google News

У регіоні оголошено режим контртерористичної операції. ЗМІ повідомляють, що на вулицях Махачкали та Дербента досі чути стрілянину.

Двох учасників нападу в Дагестані вбито. У соцмережах також з'явилися відеозаписи, на яких, як стверджується, видно затримання ще двох нападників на пляжі в Махачкалі.

Фото: ASTRA

Торік у жовтні у Махачкалі учасники антисемітської акції намагалися не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Вони почали шукати євреїв по території всього аеропорту та поза ним. Унаслідок подій постраждало 20 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies