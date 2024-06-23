У Дагестані обстріляли православний храм та синагогу, загинули силовики та священик

У регіоні оголошено режим контртерористичної операції. На вулицях Махачкали та Дербента досі чути стрілянину.

Сьогодні у двох містах Дагестану сталися напади, зокрема на православний храм та синагогу. Загинули та поранені співробітники поліції, пише BBC.

Приблизно о 18:00 за місцевим часом у місті Дербент невідомі обстріляли храми з автоматичної зброї. У МВС поінформували, що внаслідок атаки вбили 66-річного священика.

Паралельно з Дербентом бойовики атакували і столицю регіону Махачкалу. “У Махачкалі невідомі на вулиці Єрмошкіна обстріляли пост ДПС”, ‒ повідомили у міліції.

Щонайменше шість силовиків загинули, ще 12 отримали поранення внаслідок збройного нападу в обох містах, зазначили міліціонери.

У регіоні оголошено режим контртерористичної операції. ЗМІ повідомляють, що на вулицях Махачкали та Дербента досі чути стрілянину.

Двох учасників нападу в Дагестані вбито. У соцмережах також з'явилися відеозаписи, на яких, як стверджується, видно затримання ще двох нападників на пляжі в Махачкалі.

Фото: ASTRA

Торік у жовтні у Махачкалі учасники антисемітської акції намагалися не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Вони почали шукати євреїв по території всього аеропорту та поза ним. Унаслідок подій постраждало 20 людей.