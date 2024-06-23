Партії Південної Африки сформували коаліційний уряд

10 південноафриканських політичних партій домовилися сформувати керівний альянс, завершивши перший етап створення уряду національної єдності.

Про це пише Bloomberg.

Партія “Аль-Джама-ах” вчора приєдналася до дев’яти інших, щоб створити адміністрацію, яка керуватиме країною наступні п’ять років. Разом політичні сили коаліції мають у парламенті 287 із 400 місць.

Уряд виключає лівих Борців за економічну свободу та партію uMkhonto weSizwe колишнього президента Джейкоба Зуми, які разом набрали майже чверть голосів на виборах у травні.

Додавання будь-яких інших партій до уряду буде залежати від згоди членів-засновників, йдеться в заяві Африканського національного конгресу (АНК).

АНК був змушений сформувати коаліцію з партіями-конкурентами, втративши парламентську більшість під час голосування 29 травня вперше після свого приходу до влади за три десятиліття і набравши 40,2% голосів та отримавши 159 місць проти 230 у попередньому парламенті.

Водночас Конгрес ‒ це найбільша партія в новому уряді, за нею йде центристський Демократичний альянс, який отримав 21,8%.