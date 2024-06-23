“Альтернатива для Німеччини” хоче створити у Європарламенті нову праву фракцію

Німецька ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) має намір створити у Європарламенті фракцію під назвою “Сувереністи”.
Про це пише Укрінформ з посиланням на Spiegel.
Раніше політсилу виключили з фракції “Ідентичність і демократія”.
Серед можливих членів нової фракції мають бути інші праві партії, зокрема:
- правоекстремістські SOS Romania,
- SeAcabó La Fiesta з Іспанії,
- NIHK з Греції,
- Konfederacja Wolnosc i Niedpodleglosc з Польщі,
- Hnutie Republika зі Словаччини,
- угорська Hazank Mozgalom.
Основою групи має стати так звана Софійська декларація проросійської правоекстремістської партії “Відродження” з Болгарії від квітня 2024 року, яка закликає покінчити з бюрократією ЄС.
Разом ці партії також виступають за переговори між Україною та Росією.
- На виборах до Європейського парламенту два тижні тому праві партії в багатьох значно покращили свої результати.
- Зокрема, AfD на виборах до Європарламенту набрала в Німеччині 15,9%.
- Ультраправі партії з “Ідентичності і демократії” виключили німецьку AfD зі своєї групи через скандальні ремарки провідного кандидата політсили Максиміліана Краха до законодавчого органу про те, що “не всі члени нацистської організації CC є злочинцями”.