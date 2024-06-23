“Альтернатива для Німеччини” хоче створити у Європарламенті нову праву фракцію

До неї можуть увійти праві політсили з Румунії, Іспанії, Греції, Польщі, Словаччини та Угорщини.

Німецька ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) має намір створити у Європарламенті фракцію під назвою “Сувереністи”.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Spiegel.

Раніше політсилу виключили з фракції “Ідентичність і демократія”.

Серед можливих членів нової фракції мають бути інші праві партії, зокрема:

правоекстремістські SOS Romania,

SeAcabó La Fiesta з Іспанії,

NIHK з Греції,

Konfederacja Wolnosc i Niedpodleglosc з Польщі,

Hnutie Republika зі Словаччини,

угорська Hazank Mozgalom.

Основою групи має стати так звана Софійська декларація проросійської правоекстремістської партії “Відродження” з Болгарії від квітня 2024 року, яка закликає покінчити з бюрократією ЄС.

Разом ці партії також виступають за переговори між Україною та Росією.