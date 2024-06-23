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“Альтернатива для Німеччини” хоче створити у Європарламенті нову праву фракцію

До неї можуть увійти праві політсили з Румунії, Іспанії, Греції, Польщі, Словаччини та Угорщини.

“Альтернатива для Німеччини” хоче створити у Європарламенті нову праву фракцію
Фото: pressa.rv.ua

Німецька ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) має намір створити у Європарламенті фракцію під назвою “Сувереністи”.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Spiegel.

Раніше політсилу виключили з фракції “Ідентичність і демократія”. 

Серед можливих членів нової фракції мають бути інші праві партії, зокрема:

  • правоекстремістські SOS Romania, 
  • SeAcabó La Fiesta з Іспанії, 
  • NIHK з Греції,
  • Konfederacja Wolnosc i Niedpodleglosc з Польщі, 
  • Hnutie Republika зі Словаччини,
  • угорська Hazank Mozgalom.

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Основою групи має стати так звана Софійська декларація проросійської правоекстремістської партії “Відродження” з Болгарії від квітня 2024 року, яка закликає покінчити з бюрократією ЄС.

Разом ці партії також виступають за переговори між Україною та Росією.

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