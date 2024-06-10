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На виборах у ЄС лідирує Європейська народна партія. Фон дер Ляєн хоче створити більшість з проукраїнськими силами

Ультраправі мають успіх, та все ж таки центристи зберегли єдність. 

На виборах у ЄС лідирує Європейська народна партія. Фон дер Ляєн хоче створити більшість з проукраїнськими силами
Європарламент
Фото: EPA

Європейська народна партія, за попередніми даними, лідирує на виборах до Європарламенту. Ця ж політична сила мала більшість за нинішнього складу ЄП.

Згідно з оприлюдненими Європарламентом попередніми даними, Європейська народна партія (EPP) матиме 184 місце зі 720. На другому місці з 139 депутатами може опинитися Прогресивний альянс соціалістів і демократів S&D.

Фото: results.elections.europa.eu/en/

Таким чином ультраправі матимуть успіх, зокрема завдяки результатам у Франції та Німеччині (французький президент Еммануель Макрон учора, дізнавшись попередні результати виборі, розпустив парламент). Однак прогноз свідчить, що центристські групи все ж зберегли єдність, пише Радіо Свобода.

Третє місце поки що посідає центритсьска "Оновити Європу", за нею слідують два крайньоправі угруповання: Європейські консерватори та реформісти з 72 депутатами та "Ідентичність і демократія" з 58.

Оскільки в Європарламенті знову формуватиметься центристська коаліція, Урсула фон дер Ляєн, яка наразі є президенткою Єврокомісії, претендуватиме на цю посаду знову. 

Вона після оголошення попередніх результатів виборів сказала, що ЄЕП прагне побудувати в Європарламенті центристське об'єднання з проукраїнською позицією, пише Укрінформ. 

"Я завжди говорила, що хочу побудувати широку більшість для сильної Європи. Я демонструвала протягом мого першого мандата, чого може досягати сильна Європа. Моя мета – продовжувати рухатися цим шляхом з тими силами, які є проєвропейськими, проукраїнськими, виступають за верховенство права. Вже від завтра ця робота розпочнеться знову", – сказала вона. 

  • Вибори до Європарламенту офіційно розпочалися 6 червня і тривали до 9 червня. Естонія розпочала голосування ще раніше, з понеділка. 373 мільйони виборців у 27 країнах-членах блоку мали обрати 720 членів Європарламенту на наступні п’ять років. Це на 15 більше, ніж на попередніх виборах, але менше, ніж 751 євродепутат, які були в парламенті до Brexit ‒ виходу з блоку Великої Британії. У виборах беруть участь політики з приблизно 200 партій зі всієї Європи. 
  • У виборах в Італії мали брати участь і кандидатки-українки.
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