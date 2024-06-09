Явка на виборах до Європарламенту у Франції може бути найвищою за останніх 40 років

Президент Франції Еммануель Макрон і його Макрон під час виборів до Європейського парламенту

У Франції явка на виборах до Європарламенту, які завершуються сьогодні, 9 червня, може бути найвищою за останні 40 років.

Про це пише Politico.

"Явка виборців у Франції на виборах до Європарламенту може досягти в неділю максимуму за 40 років. Станом на 17:00 проголосувало 45,26 відсотка виборців, що приблизно на 2% перевищує явку 2019 року", – йдеться у повідомленні.

Президент Франції Еммануель Макрон у другій половині дня вже виконав свій громадянський обов'язок у Ле-Туке, курортному місці на північному узбережжі країни, де глава держави та його дружина мають будинок.

Це останні національні вибори за час президентства Макрона.