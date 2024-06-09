Явка на виборах до Європарламенту у Франції може бути найвищою за останніх 40 років

У Франції явка на виборах до Європарламенту, які завершуються сьогодні, 9 червня, може бути найвищою за останні 40 років.
Про це пише Politico.
"Явка виборців у Франції на виборах до Європарламенту може досягти в неділю максимуму за 40 років. Станом на 17:00 проголосувало 45,26 відсотка виборців, що приблизно на 2% перевищує явку 2019 року", – йдеться у повідомленні.
Президент Франції Еммануель Макрон у другій половині дня вже виконав свій громадянський обов'язок у Ле-Туке, курортному місці на північному узбережжі країни, де глава держави та його дружина мають будинок.
Це останні національні вибори за час президентства Макрона.
- Вибори до Європейського парламенту розпочалися 6 червня, і тривають до 9 червня. 373 мільйони виборців у 27 країнах-членах блоку обирають 720 членів Європарламенту на наступні п’ять років.
- Як повідомляє Bloomberg, на виборах до Європарламенту центристські партії можуть зберегти за собою лідерство у законодавчому органі ЄС.
- У Нідерландах вже оголосили результати екзит-полів на виборах до Європарламенту. Мінімальну перемогу, за прогнозами соціологів, здобувають ліві сили, представлені лейбористами та "зеленими".
- Після виборів Європарламенту стане відоме ім'я наступного президента Єврокомісії. Чинна президентка Урсула фон дер Ляєн змагатиметься за цю посаду також.