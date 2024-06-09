Біля берегів Ємену від ракетного удару постраждали два вантажних судна

Унаслідок ракетного удару біля єменського Адена на двох вантажних суднах виникла пожежа, пише Reuters із посиланням на дві британські морські агенції.

Так, британська охоронна фірма Ambrey повідомила, що вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди було уражене ракетою за 83 морські милі на південний схід від Адена та загорівся. Згодом пожежу вдалося локалізувати.

До цього Служба морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) повідомила, що отримала повідомлення від капітана судна про інцидент у 80 морських милях на південний схід від Адена.

Постраждалих внаслідок ракетних атак немає.