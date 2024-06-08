Єменські хусити захопили одинадцятьох співробітників ООН, — ЗМІ

В ООН вимагають від терористів відпустити затриманих співробітників.

Хусити мобілізують більше бійців на тлі ескалації атак на кораблі в Червоному морі

Міжнародна організація ООН закликає хуситів негайно звільнити 11 своїх співробітників, які були затримані терористами в Ємені, пише ВВС.

Зокрема, співробітники ООН були затримані і вивезені хуситами в різних частинах країни.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що світова організація використовує всі доступні канали, щоб забезпечити їх звільнення якнайшвидше.

Кілька співробітників інших міжнародних організацій також були затримані, повідомляється з посиланням на офіційних представників міжнародно визнаного уряду Ємену.

Зокрема правозахисна організація "Mayyun" повідомила, що співробітники спецслужб хуситів затримали 18 гуманітарних працівників з кількох груп в Амрані, Худайді, Сааді й Сані одночасно.

Офіційні особи повідомили, що мішенню повстанців також стали члени підтримуваного США Національного демократичного інституту міжнародних справ.

Повідомляється, що хусити вилучили телефони і комп'ютери під час рейдів по домівках і офісах працівників.

Озброєне угрупування контролює столицю Ємену, Сану, і північний захід країни, фактично керуючи урядом. Міжнародно визнаний уряд Ємену базується в південному порту Аден.