Затриманому у Франції уродженцю Донбасу висунули звинувачення у підготовці теракту

Національна антитерористична прокуратура Франції підозрює у підготовці теракту раніше затриманого уродженця Донбасу, який має громадянства України та Росії.

Про це повідомляє BFMTV.

Прокуратура почала розслідування за двома статтями: "участь у терористичному злочинному співтоваристві з метою підготовки злочинів проти особи" та володіння вибухівкою з метою заподіяння шкоди "у зв'язку з терористичною діяльністю".

Початкове розслідування показало, що 26-річний чоловік прибув до Франції кілька днів тому. Слідство планує визначити деталі його плану і встановити інших, потенційно причетних до злочину, осіб. Зараз чоловіка помістили до СІЗО.

Слідство з'ясувало, що на місці вибуху було виявлено декілька паспортів. Вибухівка, яку готував затриманий, мала активуватись телефонним дзвінком.