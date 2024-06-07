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Затриманому у Франції уродженцю Донбасу висунули звинувачення у підготовці теракту

26-річного чоловіка помістили до СІЗО.

Затриманому у Франції уродженцю Донбасу висунули звинувачення у підготовці теракту
Затриманому у Франції уродженцю Донбасу висунули звинувачення у підготовці теракту
Фото: elle.fr

Національна антитерористична прокуратура Франції підозрює у підготовці теракту раніше затриманого уродженця Донбасу, який має громадянства України та Росії.

Про це повідомляє BFMTV.

Прокуратура почала розслідування за двома статтями: "участь у терористичному злочинному співтоваристві з метою підготовки злочинів проти особи" та володіння вибухівкою з метою заподіяння шкоди "у зв'язку з терористичною діяльністю".

Початкове розслідування показало, що 26-річний чоловік прибув до Франції кілька днів тому. Слідство планує визначити деталі його плану і встановити інших, потенційно причетних до злочину, осіб. Зараз чоловіка помістили до СІЗО.

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Слідство з'ясувало, що на місці вибуху було виявлено декілька паспортів. Вибухівка, яку готував затриманий, мала активуватись телефонним дзвінком.

  • На півночі Франції, в муніципалітет Руассі-ан-Франс, затримали 26-річного чоловіка з українським та російським паспортами. Чоловіка заарештували "в терміновому порядку", він перед тим підірвав вибухову речовину (перекис ацетону) під час спроби створити саморобну вибухівку.
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