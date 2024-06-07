Естонія виділила ще 400 тисяч євро у Фонд підтримки енергетики України

Естонія перерахує до Фонду підтримки енергетики України ще 400 тисяч євро.

Про це повідомило українське Міністерство енергетики.

Загалом Таллінн перерахував 450 тисяч євро. У підсумку сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 мільйонів євро.

Крім цих внесків, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн. Серед наданого обладнання – два силові трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.