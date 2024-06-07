Естонія виділила ще 400 тисяч євро у Фонд підтримки енергетики України

Естонія перерахує до Фонду підтримки енергетики України ще 400 тисяч євро.
Про це повідомило українське Міністерство енергетики.
Загалом Таллінн перерахував 450 тисяч євро. У підсумку сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 мільйонів євро.
Крім цих внесків, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн. Серед наданого обладнання – два силові трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.
- Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія, Ісландія.