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Уряд Швейцарії виділив майже 60 млн євро на цифровізацію України

Кошти виділятимуть протягом чотирьох років. 

Уряд Швейцарії виділив майже 60 млн євро на цифровізацію України
Фото ілюстративне
Фото: Unsplash

Сьогодні, 7 червня, уряд Швецарії  затвердив виділення  58,7 млн швейцарських франків (близько 60 млн євро) на продовження підтримки України у сферах цифровізації та електронного урядування протягом наступних чотирьох років. 

"Таким чином Швейцарія просуває демократичні реформи в Україні через цифровізацію та водночас підвищує прозорість державних послуг. Обидві сфери мають вирішальне значення для відбудови України", – йдеться у повідомленні пресслужби швецарського уряду. 

Там наголосили, що завдяки підтримці Швейцарії та інших міжнародних партнерів стало можливим просувати цифровізацію в системі державного управління та задовольнити зростаючий попит на цифрові послуги. 

"Важливою складовою цього успіху є додаток «Дія», яким зараз користуються понад 20 мільйонів українців, наприклад, для сплати податків чи відновлення водійських прав", – йдеться у повідомленні.

Ця ініціатива стала можливою завдяки проекту «Електронне урядування для підзвітності та участі» (EGAP), який сприяє цифровій трансформації українського управління та підтримується Швейцарським агентством розвитку та співробітництва (SDC) з 2015 року.

Крім того, EGAP підвищує прозорість і зменшує вразливість української адміністрації до корупції. 

"Оскільки EGAP успішно оцифровує послуги, що надаються державою, і сприяє прозорості в українській адміністрації, Федеральна рада вирішила, що Швейцарія продовжить підтримувати проект. SDC надасть загалом 58,7 млн швейцарських франків протягом періоду 2024–2028 рокі", – наголосили в уряді країни.

Фінансування надходитиме з регулярного бюджету міжнародного співробітництва та буде зосереджено, зокрема, на проектах у регіонах, які безпосередньо постраждали від війни та які є важливими для майбутнього відновлення нації.

Серед ключових сфер уваги будуть охорона здоров’я, освіта та гуманітарне розмінування.

Проте пакет допомоги Україні у розмірі 5,58 мільярдів доларів Верхня палата парламенту Швейцарії  відхилила.

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