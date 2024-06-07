Уряд Швейцарії виділив майже 60 млн євро на цифровізацію України

Сьогодні, 7 червня, уряд Швецарії затвердив виділення 58,7 млн швейцарських франків (близько 60 млн євро) на продовження підтримки України у сферах цифровізації та електронного урядування протягом наступних чотирьох років.

"Таким чином Швейцарія просуває демократичні реформи в Україні через цифровізацію та водночас підвищує прозорість державних послуг. Обидві сфери мають вирішальне значення для відбудови України", – йдеться у повідомленні пресслужби швецарського уряду.

Там наголосили, що завдяки підтримці Швейцарії та інших міжнародних партнерів стало можливим просувати цифровізацію в системі державного управління та задовольнити зростаючий попит на цифрові послуги.

"Важливою складовою цього успіху є додаток «Дія», яким зараз користуються понад 20 мільйонів українців, наприклад, для сплати податків чи відновлення водійських прав", – йдеться у повідомленні.

Ця ініціатива стала можливою завдяки проекту «Електронне урядування для підзвітності та участі» (EGAP), який сприяє цифровій трансформації українського управління та підтримується Швейцарським агентством розвитку та співробітництва (SDC) з 2015 року.

Крім того, EGAP підвищує прозорість і зменшує вразливість української адміністрації до корупції.

"Оскільки EGAP успішно оцифровує послуги, що надаються державою, і сприяє прозорості в українській адміністрації, Федеральна рада вирішила, що Швейцарія продовжить підтримувати проект. SDC надасть загалом 58,7 млн швейцарських франків протягом періоду 2024–2028 рокі", – наголосили в уряді країни.

Фінансування надходитиме з регулярного бюджету міжнародного співробітництва та буде зосереджено, зокрема, на проектах у регіонах, які безпосередньо постраждали від війни та які є важливими для майбутнього відновлення нації.

Серед ключових сфер уваги будуть охорона здоров’я, освіта та гуманітарне розмінування.

Проте пакет допомоги Україні у розмірі 5,58 мільярдів доларів Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила.