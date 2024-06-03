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Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила план допомоги Україні на понад $5 мільярдів

Даний пакет також містив в собі виділення 10,1 млрд франків збройним силам Швейцарії.

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила план допомоги Україні на понад $5 мільярдів
Фото: EPA

Верхня палата парламенту Швейцарії  відхилила пакет допомоги Україні у розмірі 5,58 мільярдів доларів, мовляв, пакет порушував так звану норму "про боргові гальма" Швейцарії", пише Reuters.

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні 5 млрд франків допомоги ($5,58 мільярдів), відповідний пакет містив  виділення 10,1 млрд франків збройним силам Швейцарії.

За інформацією Reuters, пакет допомоги для України підтримали 15 законодавців, проти — 28. 

Депутати пояснили, що відповідний пакет порушував так звану норму "про боргові гальма" Швейцарії і відхилили його за два тижні до проведення Глобального саміту миру. 

У квітні допомогу підтримав окремий парламентський комітет, даний пакет був запланований як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та "мир у Європі" через російську агресію в Україні.

"Допомога для України мала бути використана на підтримку відбудови й ремонту цивільної інфраструктурі у країні", — ідеться у матеріалі.

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