Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела

Найближчим часом Верховна Рада розгляне призначення двох міністрів: інфраструктури та регіонального розвитку. Основним кандидатом на очолення Мінінфраструктури є Олексій Чернишов, який уже працював в уряді, а наразі очолює НАК "Нафтогаз". При цьому він два роки очолював саме міністерство розвитку громад і територій, але на цю посаду наразі не повертатиметься.

На посаду в Мінрегіоні претендує Олексій Кулеба – нинішній заступник голови Офісу президента, а раніше – керівник Київської обласної військової адміністрації. Інформацію про підготовку призначення LB.ua повідомили співрозмовники в парламенті.

Чернишов претендує на посаду міністра інфраструктури, Кулеба – на Мінрегіон. На початку травня Кулеба заперечував, що йому пропонували очолити це міністерство.

Погодження кандидатів має відбутися на засіданні фракції "Слуги народу".

"Ми чекаємо на засідання фракції. Та повернення президента", – повідомило одне з джерел у СН.

За даними співрозмовників, засідання фракції може відбутися завтра.

Інше джерело додало:

"99%, що в середу Олексія Кулебу призначать міністром регіонального розвитку, а Олексія Чернишова міністром інфраструктури", – розповів нардеп з монобільшості.

Нардеп фракції "Слуга народу" Віталій Безгін в коментарі LB підтвердив, що планується засідання фракції.

"Якщо саме ці кандидатури будуть розглядатись на фракції, то, я переконаний, що переважна більшість членів нашого комітету (з питань місцевого самоврядування) будуть однозначно «за». З Олексієм Чернишовим у нас є вкрай позитивний досвід співпраці, коли він був міністром. А завдяки синергії з Олексієм Кулебою та розквіту Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові нам вдалося втримати децентралізацію та регіональні політику на плаву протягом початку 2024", – вважає нардеп.

Цього року уряд вирішив повернутися до розділення міністерства інфраструктури та регіонального розвитку, які злили в одне в 2022-му. Віцепрем'єра Кубракова, який очолював це велике об'єднане міністерство, звільнили 9 травня.

Ще до голосування співрозмовники LB.ua говорили, що є проблема з кандидатурами на посади міністрів. Одне з джерел повідомило, що "не визначилися з тим, хто очолить Мінрегіон. Всі когось хочуть, не хочуть самі", – наголосило джерело. Серед кандидатів називали нардепа Віталія Безгіна та Олексія Кулебу, але щодо обох додавали, що в них немає особливого бажання.

Окрім того, лише з тимчасовим керівником залишається міністерство агрополітики, оскільки проти Миколи Сольського відкрили кримінальне провадження.

Хто такий Олексій Чернишов

Фото: Нафтогаз

До посади СЕР Нафтогазу він був головою Київської обласної державної адміністрації у 2019-2020 роках та міністром розвитку громад та територій у 2020-2022.

Згідно з даними на сайті Нафтогази, Олексій Чернишов має понад 20 років досвіду у бізнесі та інвестиціях в Україні та за кордоном.

Хто такий Олексій Кулеба

Фото: Макс Требухов

На сайті президента вказано, що спершу Кулеба з 2005 року працював посаді менеджера Комунального підприємства Київської обласної ради "Київ – медіа".

У 2010 році був старшим викладачем кафедри організації самоврядування ПАТ "Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»".

У 2012 році призначений директором ТОВ "Аспер Естейр".

У 2018 викладав в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

З листопада 2019 року займав посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.

З січня 2021 року призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

З лютого 2022 року працював головою Київської обласної державної адміністрації.

З березня 2022 року призначений радником патронатної служби начальника Київської обласної військової адміністрації.

З травня 2022 призначений головою Київської обласної державної адміністрації.

Указом Президента України 24 січня 2023 призначений заступником керівника Офісу Президента України.