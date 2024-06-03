Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела

Найближчим часом Верховна Рада розгляне призначення двох міністрів: інфраструктури та регіонального розвитку. Основним кандидатом на очолення Мінінфраструктури є Олексій Чернишов, який уже працював в уряді, а наразі очолює НАК "Нафтогаз". При цьому він два роки очолював саме міністерство розвитку громад і територій, але на цю посаду наразі не повертатиметься.
На посаду в Мінрегіоні претендує Олексій Кулеба – нинішній заступник голови Офісу президента, а раніше – керівник Київської обласної військової адміністрації. Інформацію про підготовку призначення LB.ua повідомили співрозмовники в парламенті.
Чернишов претендує на посаду міністра інфраструктури, Кулеба – на Мінрегіон. На початку травня Кулеба заперечував, що йому пропонували очолити це міністерство.
Погодження кандидатів має відбутися на засіданні фракції "Слуги народу".
"Ми чекаємо на засідання фракції. Та повернення президента", – повідомило одне з джерел у СН.
За даними співрозмовників, засідання фракції може відбутися завтра.
Інше джерело додало:
"99%, що в середу Олексія Кулебу призначать міністром регіонального розвитку, а Олексія Чернишова міністром інфраструктури", – розповів нардеп з монобільшості.
Нардеп фракції "Слуга народу" Віталій Безгін в коментарі LB підтвердив, що планується засідання фракції.
"Якщо саме ці кандидатури будуть розглядатись на фракції, то, я переконаний, що переважна більшість членів нашого комітету (з питань місцевого самоврядування) будуть однозначно «за». З Олексієм Чернишовим у нас є вкрай позитивний досвід співпраці, коли він був міністром. А завдяки синергії з Олексієм Кулебою та розквіту Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові нам вдалося втримати децентралізацію та регіональні політику на плаву протягом початку 2024", – вважає нардеп.
- Цього року уряд вирішив повернутися до розділення міністерства інфраструктури та регіонального розвитку, які злили в одне в 2022-му. Віцепрем'єра Кубракова, який очолював це велике об'єднане міністерство, звільнили 9 травня.
- Ще до голосування співрозмовники LB.ua говорили, що є проблема з кандидатурами на посади міністрів. Одне з джерел повідомило, що "не визначилися з тим, хто очолить Мінрегіон. Всі когось хочуть, не хочуть самі", – наголосило джерело. Серед кандидатів називали нардепа Віталія Безгіна та Олексія Кулебу, але щодо обох додавали, що в них немає особливого бажання.
- Окрім того, лише з тимчасовим керівником залишається міністерство агрополітики, оскільки проти Миколи Сольського відкрили кримінальне провадження.
Хто такий Олексій Чернишов
Згідно з даними на сайті Нафтогази, Олексій Чернишов має понад 20 років досвіду у бізнесі та інвестиціях в Україні та за кордоном.
Хто такий Олексій Кулеба
У 2010 році був старшим викладачем кафедри організації самоврядування ПАТ "Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»".
У 2012 році призначений директором ТОВ "Аспер Естейр".
У 2018 викладав в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
З листопада 2019 року займав посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.
З січня 2021 року призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
З лютого 2022 року працював головою Київської обласної державної адміністрації.
З березня 2022 року призначений радником патронатної служби начальника Київської обласної військової адміністрації.
З травня 2022 призначений головою Київської обласної державної адміністрації.
Указом Президента України 24 січня 2023 призначений заступником керівника Офісу Президента України.