Уряд розглядає скасування ввізного мита і ПДВ на все енергетичне обладнання

Уряд розглядає можливість скасування ввізного мита та ПДВ на все енергетичне обладнання і компоненти до нього.

Також Кабмін обдумує спрощення митних процедур. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд задля сприяння альтернативній генерації працює над децентралізацією енергосистеми. Київ обговорює з партнерами поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень – насамперед для прифронтових регіонів.

"Дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання", – сказав голова уряду.

Міненерго отримало доручення спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

Наприкінці 2022-го, коли Росія тільки почала нищити українську енергетику, уряд вже впроваджував пільги на ввезення генераторів та деякого обладнання для виробництва електрогенерувальних установок. Однак це скасували в травні 2023, писало Суспільне.

Російські атаки на енергетику України

З кінця зими Росія відновила масовані атаки на енергетику України. Унаслідок ударів Україна втратила 8 гігават потужностей (для порівняння, в 2022 була втрата 3 гігават, і вже це призвело до блекаутів). З 14 травня довелося повернути обмеження електропостачання для населення, а бізнес почали вимикати ще раніше.

Наймасованішу станом на той момент атаку ворог провів 22 березня.

29 березня Росія повторила масовану атаку і атакувала паливно-енергетичний сектор в шести областях. За даними Укренерго, унаслідок атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в західних і центральних областях.

8 травня Росія атакувала шість областей. Під удар потрапили три ТЕС. Метою атаки було позбавити Україну можливості достатньо виробляти і передавати енергію.

1 червня Росія випустила 100 ракет і безпілотників по енергетичних об'єктах в п'яти областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській. У Вінницькій області енергооб'єкт пошкодили безпілотники. Ворог пошкодив дві ТЕС та ДніпроГЕС. Знову почалися аварійні відключення.