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Мінагро: Україна може переробляти понад 50% сільгосппродукції, що збільшить доходи аграріїв

Цьогоріч Україна планує ухвалити "Стратегію розвитку аграрного сектору України до 2030 року". Це одне зі зобов'язань Києва згідно з програмою підтримки економіки Ukraine Facility від ЄС. 

Мінагро: Україна може переробляти понад 50% сільгосппродукції, що збільшить доходи аграріїв
Жнива
Фото: Мінагрополітики у Telegram

У 2024 році Україна планує ухвалити "Стратегію розвитку аграрного сектору України до 2030 року", де одним із напрямків документу є збільшення переробки сільськогосподарської продукції та розширення експортних можливостей агросектору.

Як заявив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, наша держава може переробляти понад 50% сільгосппродукції.

Як наслідок зростатимуть доходи, зокрема, для аграріїв.

"Щоб зберегти потужності в агросекторі і підвищити його ефективність та експортні можливості, необхідно розвивати сектор з переробки. Це додана вартість продукції і  збільшення доходів аграріїв... Україна має досить великі можливості для переробки у тваринництві – виготовлення м’ясних і молочних продуктів. Також вироблення різних видів олії. Крім того, розвиток виробництва кормів для тварин", - сказав Висоцький.

Стратегія - одне зі зобов'язань України згідно з програмою підтримки економіки Ukraine Facility від ЄС. 

У 2022-му Кабмін виділив 45 мільйонів гривень на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств.Віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко минулого місяця повідомила, що зараз у структурі ВВП України переробка складає менш ніж 10 % і назвала це "просто шляхом у бідність".

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