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Група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 10%

За 5 місяців Укргазвидобування збільшило видобуток газу на 10%.

Група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 10%
Фото: пресслужба НАК

За 5 місяців 2024-го Група Нафтогаз на 10% збільшила видобуток газу порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Цього року Група Нафтогаз накопичує паливо у своїх ПСГ швидше, ніж торік – наразі темпи закачування на 0,33 млрд куб.м перевищують показники аналогічного періоду 2023 року", — ідеться у повідомленні. 

"Хороша динаміка закачування стала можливою через високу температуру повітря в квітні та збільшення обсягів газовидобутку. За п’ять місяців 2024-го Укргазвидобування збільшило видобуток блакитного палива на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це дійсно хороший показник, і ми продовжимо робити максимум, щоб зберегти цю тенденцію та вийти на збільшення видобутку за підсумками року", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він також додав, що цей результат можливий завдяки впровадженню сучасних технологій, які дозволяють точніше та правильніше визначити місце для облаштування свердловин, пришвидшити процес буріння та зменшити аварійність.

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