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Податкова служба оновила річний план, збільшивши кількість перевірок

Найчастіше перевірятимуть бізнеси, що працюють у сфері гуртової торгівлі.

Податкова служба оновила річний план, збільшивши кількість перевірок

Державна податкова служба оприлюднила зміни до плану-графіка перевірок на 2024 рік, повідомляє Liga.net. 

Відповідно до внесених змін, податківці збільшили кількість перевірок. Зміни внесено з 24 травня.

Оновлення стосуються двох розділів:

Розділ I "Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб" (тепер там 2082 замість 2032 перевірок).

Розділ II "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" (174 перевірок замість 173).

Наразі понад 3200 компаній знаходиться у списку податкової. 2361 перевірку компаній та 921 перевірку ФОПів планувала податкова у 2024 році.

Найчастіше перевірятимуть бізнеси, що працюють у сфері гуртової торгівлі, – на них припадає аж 22% від загальної кількості перевірок компаній. Також запитаними у податківців у 2024 році будуть бізнеси у сфері сільського господарства та мисливства – 14,8% перевірок. Замикає трійку перевірка роботи бізнесів у сфері роздрібної торгівлі – 6,9%.

Зазначимо, в Україні у 2023 році відкрили рекордну кількість нових ФОПів. Голова податкового комітету Ради вважає підозрілими показники реєстрації ФОПів: економіка росте не так швидко, як їхня кількість.

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