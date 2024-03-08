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В Україні у 2023 році відкрили рекордну кількість нових ФОПів

Голова податкового комітету Ради вважає підозрілими показники реєстрації ФОПів: економіка росте не так швидко, як їхня кількість.

В Україні у 2023 році відкрили рекордну кількість нових ФОПів
Данило Гетманцев
Фото: odesa.novyny.live

В Україні у 2023 відкрили рекордну кількість нових ФОПів – понад 300 тисяч.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він вважає, що це свідчить не стільки про відновлення економіки, як про спробу обійти податки й мобілізацію. 

"Мені як провладному політикові легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, яке зростання… Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів. Я провів на своєму телеграм-каналі опитування, думки учасників якого розділилися. Половина респондентів вважає, що справді йдеться про адаптацію економіки, інша половина – що це побудова схем з ухилення від оподаткування. Я, на жаль, змушений погодитися з останніми. Бо належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму", – сказав Гетманцев.

Він також підтвердив, що влада розглядає можливість впровадження військового збору для ФОПів першої й другої груп, але рішення поки що немає.

"Концептуально з пропозицією Мінфіну про те, що військовий збір повинні сплачувати всі, складно сперечатися. Утім, ми уважно вивчимо всі його розрахунки, щоб зрозуміти, наскільки це допоможе поповнити бюджет і як позначиться на роботі малого підприємництва", – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, що з червня 2023 на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора. Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП та підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

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