Координаційний штаб попереджає про схеми видурюювання грошей у рідних військовополонених

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попереджають про шахрайські схеми видурювання грошей у родичів військовополонених, та ворожі фейкові вкиди.
"Зокрема подібні ІПСО спекулюють на темі нібито можливості "викупу" українських Оборонців з російського полону за гроші або внесення полоненого військовослужбовця у вигадані "списки на обмін", – зазначають у штабі.
Там попереджають, що посилилися російські інформаційно-психологічні операції, однією з цілей яких є дискредитація Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Наголошуємо, що зловмисники регулярно намагаються ввести в оману рідних та близьких Оборонців, шахрайським способом виманюючи в них кошти нібито за повернення полонених з ворожої неволі", – йдеться у повідомленні.
Також додають, що правоохоронці відстежують та затримують злочинців, проте шахраї продовжують знаходити нових жертв серед родин полонених Захисників та Захисниць.
"Закликаємо бути обережними при спілкуванні з анонімними особами, довіряти лише офіційній інформації від уповноважених українських установ і не піддаватися на ворожі провокації", – наголошують у Координаційному штабі.
Нагадують, що якщо невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Координаційного штабу, Нацполіції або Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:
- +38 044 321-11-21
- +38 098 321-11-21
- Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32
- або на електронну адресу [email protected]
Схожі схеми регулярно викривають
- Наприкінці лютого викрили в'язня Житомирської колонії, який зі спільниками виманював гроші у родичів полонених бійців або зниклих безвісти. За "послуги" шахраї вимагали від п'яти до 55 тисяч гривень, залежно від того, наскільки заможними були родичі військових.
- У Києві "на гарячому" затримано двох ділків, які вимагали 60 тисяч доларів США у родичів двох полонених військових. Гроші шахраї обіцяли передати росіянам для включення військовополонених до "списків обміну".
- Про схожу схему також попереджав Уповноважений Верховної ради Дмитро Лубінець. За його словами, шахраї пропонують родинам військовополонених за гроші "включити" бійців у списки на обмін. Для цього зловмисники навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соцмережах.