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Координаційний штаб попереджає про схеми видурюювання грошей у рідних військовополонених

Зокрема, у родичів військовополонених просять гроші за начебто внесення до обмінних списків або і "викупу" із полону. 

Координаційний штаб попереджає про схеми видурюювання грошей у рідних військовополонених
Фото: chudniv.news

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попереджають про шахрайські схеми видурювання грошей у родичів військовополонених, та ворожі фейкові вкиди.

"Зокрема подібні ІПСО спекулюють на темі нібито можливості "викупу" українських Оборонців з російського полону за гроші або внесення полоненого військовослужбовця у вигадані "списки на обмін", – зазначають у штабі. 

Там попереджають, що посилилися російські інформаційно-психологічні операції, однією з цілей яких є дискредитація Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. 

"Наголошуємо, що зловмисники регулярно намагаються ввести в оману рідних та близьких Оборонців, шахрайським способом виманюючи в них кошти нібито за повернення полонених з ворожої неволі", – йдеться у повідомленні.

Також додають, що правоохоронці відстежують та затримують злочинців, проте шахраї продовжують знаходити нових жертв серед родин полонених Захисників та Захисниць. 

"Закликаємо бути обережними при спілкуванні з анонімними особами, довіряти лише офіційній інформації від уповноважених українських установ і не піддаватися на ворожі провокації", – наголошують у Координаційному штабі. 

Нагадують, що якщо невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Координаційного штабу, Нацполіції або Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

  • +38 044 321-11-21
  • +38 098 321-11-21
  • Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32
  • або на електронну адресу [email protected]

Схожі схеми регулярно викривають 

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