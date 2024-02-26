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​СБУ: В'язень Житомирської колонії зі спільниками виманював гроші у родичів полонених бійців або зниклих безвісти

За "послуги" шахраї вимагали від п'яти до 55 тисяч гривень, залежно від того, наскільки заможними були родичі військових.

​СБУ: В'язень Житомирської колонії зі спільниками виманював гроші у родичів полонених бійців або зниклих безвісти
Фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала схему виманювання грошей у родичів українських полонених військових або зниклих безвісти.

Як ідеться на сайті спецслужби, схему організував в’язень однієї із виправних установ Житомира. Він знаходив через інтернет родичів бійців ЗСУ, телефонував їм і за гроші обіцяв знайти і повернути військових додому.

Зловмисник представлявся учасником "пошукової групи" і хвалився "потрібними" зв’язками. За послуги вимагав від п'яти до 55 тисяч гривень - сума залежала від платоспроможності потерпілого.

Кошти надходили на банківські картки співкамерників і спільників ділка "на волі". Серед них були його матір і цивільна дружина.

Співробітники СБУ задокументували вимагання понад 50 тисяч гривень з близьких біяця, який вважається зниклим безвісти.

Під час обшуків у камері в’язня і за місцем проживання його спільників виявили декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.

Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.

  • Днями омбудсман Дмитро Лубінець повідомляв про шахраїв, які пропонують за гроші “включити” військовополонених у списки на обмін. З відповідними пропозиціями уже звертаються до родин захисників.
  • При цьому зловмисники навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соцмережах. Нещодавно це трапилося з акаунтами працівників Офісу Омбудсмана. 
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