​СБУ: В'язень Житомирської колонії зі спільниками виманював гроші у родичів полонених бійців або зниклих безвісти

За "послуги" шахраї вимагали від п'яти до 55 тисяч гривень, залежно від того, наскільки заможними були родичі військових.

Служба безпеки України ліквідувала схему виманювання грошей у родичів українських полонених військових або зниклих безвісти.

Як ідеться на сайті спецслужби, схему організував в’язень однієї із виправних установ Житомира. Він знаходив через інтернет родичів бійців ЗСУ, телефонував їм і за гроші обіцяв знайти і повернути військових додому.

Зловмисник представлявся учасником "пошукової групи" і хвалився "потрібними" зв’язками. За послуги вимагав від п'яти до 55 тисяч гривень - сума залежала від платоспроможності потерпілого.

Кошти надходили на банківські картки співкамерників і спільників ділка "на волі". Серед них були його матір і цивільна дружина.

Співробітники СБУ задокументували вимагання понад 50 тисяч гривень з близьких біяця, який вважається зниклим безвісти.

Під час обшуків у камері в’язня і за місцем проживання його спільників виявили декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.

Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.