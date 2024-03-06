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Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх

Точна кількість вивезених у Чечню українських полонених невідома. 

Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Ілюстративне фото: маски Кадирова, Пригожина й Путіна на сувенірному ринку в Санкт-Петербурзі, 26 червня 2023
Фото: EPA/UPG

Чеченські військові купують у російських підрозділів полонених українських військових, щоб потім обмінювати їх на своїх колег. Представник українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів про це The Times (уривки матеріалу наводить проєкт Радіо Свобода "Кавказ. Реалії").

Один із таких полонених, В'ячеслав, розповів, що потрапив у російський полон у лютому 2023, після поранення в Авдіївці. Росіяни не надавали йому медичну допомогу, а через декілька днів передали чеченському підрозділу.

Левицького відправили в Грозний та ушпиталили. Через відсутність лікування чоловіку ампутували обидві ноги та руки. Після стабілізації стану українця відправили в підвал, де утримували з ще 60 полоненими. Леицький каже, що в червні деяких із них обміняли на кадировців. 

Точна кількість вивезених у Чечню українських полонених невідома. 

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