На Одещині ППО знищила 18 ворожих безпілотників

У Одеському районі пошкоджені рекреаційний об’єкт, газогін та будинки.

Вночі у Одеській області сили протиповітряної оборони знищили 18 ворожих безпілотників "Shahed-131/136". Внаслідок падіння уламків пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наші сили ППО знищили 18 ворожих дронів. Російські терористи вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об'єктах прибережної зони", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі.

Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.