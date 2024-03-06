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На Одещині ППО знищила 18 ворожих безпілотників

У Одеському районі пошкоджені рекреаційний об’єкт, газогін та будинки.

На Одещині ППО знищила 18 ворожих безпілотників
Фото ілюстративне
Фото: Сили оборони Півдня України

Вночі у Одеській області сили протиповітряної оборони знищили 18 ворожих безпілотників "Shahed-131/136". Внаслідок падіння уламків пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає. 

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наші сили ППО знищили 18 ворожих дронів. Російські терористи вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об'єктах прибережної зони", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі.

Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.

  • Вчора Одеська область зазнала потужної дронової атаки ворога. Влучили у об'єкт рекреаційної інфраструктури – там зруйновано декілька будівель, виникла пожежа. Безпілотники маневрували поміж житловими будинками та промисловими кварталами Одеси.
  • 2 березня росіяни вдарили по житловому будинку в Одесі, вбивши 12 людей. Серед загиблих – п'ятеро дітей: чотиримісячний малюк Тимофій, семимісячна Єлизавета, трирічний Марк, восьмирічна Злата в девʼятирічний Сергій. Поранені ще 20 людей.
  • Цієї ночі Росія вдарила п'ятьма зенітними ракетами з С300 зі території Донецької області та випустила 42 безпілотники типу Shahed із чотирьох напрямків – Чауда та Балаклава в Криму, а також російських Курської області та Приморсько-Ахтарська. Захисники збили 38 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.
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