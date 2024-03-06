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У Хмельницькій області пошкоджено об'єкт інфраструктури, знеструмлені населені пункти

Загиблих і поранених немає. 

У межах Хмельницькій області сили ППО вночі збили шість безпілотників. Унаслідок російської атаки є пошкодження об'єкту інфраструктури і приватного будинку, повідомили в ОВА. Загиблих і поранених немає.

Декілька населених пунктів знеструмлені. У приватного будинку пошкоджені дах та стеля. 

"Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку", – йдеться у повідомленні. 

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