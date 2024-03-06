У МЗС Франції "не роблять ставку на Євросоюз, якщо Україна впаде"

Голова дипломатичного відомства пояснив, чому потрібно підтримувати Україну тут і зараз.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав допомагати Україні, щоб війна не зачепила Європейський Союз.

"Якщо Україна впаде, не варто робити великих ставок на ЄС. Треба діяти зараз", - заявив дипломат в інтерв'ю телеканалу LCI.

Сежурне переконаний, що робити крок вбік під тиском Росії - це давати їй сигнал рухатися вперед. "Це сили, які хочуть напасти, і вважають, що в них більше немає кордонів", - попередив урядовець.

Сежурне також підтвердив, що у Франції обговорюють питання розгортання наземних сил в Україні в рамках формули "перемога над Росією без ведення війни проти Росії". Міністр стверджує, що усі учасники паризького саміту знали про наявність у порядку денному питання надсилання військ.