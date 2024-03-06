У МЗС Франції "не роблять ставку на Євросоюз, якщо Україна впаде"

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав допомагати Україні, щоб війна не зачепила Європейський Союз.
"Якщо Україна впаде, не варто робити великих ставок на ЄС. Треба діяти зараз", - заявив дипломат в інтерв'ю телеканалу LCI.
Сежурне переконаний, що робити крок вбік під тиском Росії - це давати їй сигнал рухатися вперед. "Це сили, які хочуть напасти, і вважають, що в них більше немає кордонів", - попередив урядовець.
Сежурне також підтвердив, що у Франції обговорюють питання розгортання наземних сил в Україні в рамках формули "перемога над Росією без ведення війни проти Росії". Міністр стверджує, що усі учасники паризького саміту знали про наявність у порядку денному питання надсилання військ.
- МЗС Франції спростувало нібито заяву президента Емманюеля Макрона про те, що війська в Україні точно "не будуть у найближчому майбутньому".