Зеленський не просить, щоб американські війська воювали в Україні, - Кірбі

Президент України Володимир Зеленський не просить, щоб американські війська воювали в Україні, він лише просить про інструменти та спроможності.
Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Він та його війська самі хочуть це робити, але їм потрібні інструменти", - додав Кірбі.
Він нагадав, що Джо Байден від початку вторгнення РФ наголошував, що американські війська не будуть воювати на території України.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому також наголосив, що Конгрес США повинен схвалити додаткове фінансування для України. Це необхідно, щоб Сполучені Штати "могли продовжувати потужне лідерство й підтримку в коаліції з понад 50 держав".
- Заява про можливість застосування західних військ на території України була зроблена Макроном після зустрічі лідерів європейських держав у Парижі.
- Більшість держав-членів НАТО поквапилися виступити із запереченням свого наміру надсилати армійців до України.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Макрон не говорив йому про війська, натомість йшлося про ідеї посилення України.
- Публічні розбіжності між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом шкодять зусиллям з допомоги України.