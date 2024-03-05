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На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 100 тисяч військових, — Синєгубов

Керівництво ворожої армії створює загороджувальні загони через деморалізацію військових.

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 100 тисяч військових, — Синєгубов
Фото: EPA/UPG

На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти тримають понад 100 тисяч військових. Солдати настільки деморалізовані, що військове керівництво ворожої армії створює загороджувальні загони.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, із сотні тисяч зосереджених ворожих військових штурмовиків – близько 40 тисяч. Інші – забезпечення та логістика. 

"Саме ці 40 тисяч постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів",  — зазначає він.

Окупанти не зменшують інтенсивність обстрілів населених пунктів. Б'ють із артилерії та мінометів, продовжують активно застосовувати КАБи, навіть ті, що нашпиговані касетними боєприпасами. 

"Якість ворожих штурмів також відрізняється від того, як було раніше. Спочатку штурмували танками, але українські захисники знищували техніку. Ворог почав штурмувати БТРами, але аналогічно без результату для нього. Нараз вже їдуть на МТ-ЛБ – тобто на так званих "мотолигах", на яких у штурмові дії в принципі не йдуть. Із цього вже можна зробити певні висновки",  — додає Синєгубов.

Ворог продовжує безуспішно вести наступ біля Синьківки, Табаївки. Українська сторона ж продовжує зводити фортифікаційні споруди на Білгородському, Сумському, Вовчанському та на Лимано-Куп’янському напрямках.

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