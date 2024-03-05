ГУР: Російське Міноборони досі не відновило свій сайт після української кібератаки

Сайт Міноборони Росії досі «лежить» після української кібератаки.
Про це повідомило Головне управління розвідки при Міністерстві оборони України.
"Станом на 5 березня 2024 року офіційний сайт силового відомства ворога досі «лежить». Заблокованими також залишаються IP-телефонія, домени Міноборони РФ, а також ― сервери, які забезпечували електронний документообіг ворожої структури", - повідомила розвідка.
- Про те, що хакери ГУР влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони РФ стало відомо 4 березня. Розвідники зуміли отримали доступ до секретних даних та документів.
- У лютому 2022 року угруповання хакерів Anonymous зламало сайт Міноборони Росії та опублікувало базу даних його співробітників.