Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
ГоловнаСуспільствоВійна

Генпрокурор Костін розкритикував бездіяльність ООН щодо депортації українських дітей до Росії, — Politico

Слабка позиція ООН щодо повернення українських дітей з РФ спонукала терористичне угрупування ХАМАС використати подібну тактику під час нападу на Ізраїль.

Генпрокурор Костін розкритикував бездіяльність ООН щодо депортації українських дітей до Росії, — Politico
Фото: EPA/UPG

Генпрокурор України Андрій Костін розкритикував Організацію Об'єднаних Націй за те, що вона недостатньо активно висловлюється щодо викрадення Росією українських дітей. На його думку, саме слабка реакція міжнародної спільноти на депортацію дітей, спонукала ХАМАС використати подібну тактику під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, — пише Politico.

"Якщо ООН мовчить, коли Росія викрала до 20 тисяч українських дітей, я не розумію, що відбувається", — заявив Андрій Костін під час панельних дебатів у Брюсселі.

Костін назвав викрадення ізраїльських мирних жителів "повторенням того, що Росія зробила в Україні". 

Він додав, що Росія все ще може накласти вето на рішення Ради Безпеки ООН і висловив розчарування, адже на його думку, Генеральна Асамблея Організації та її керівництво не вживають достатніх заходів проти Кремля.

"Я маю на увазі навіть сильні послання або резолюцію Генеральної Асамблеї. Це важко?" — запитав він.

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року тисячі українських дітей були депортовані до Росії та Білорусі в спробі розірвати зв’язки з батьківщиною.
  • У лютому цього року Комітет ООН з прав дитини закликав Росію повернути дітей у родини. Минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за примусове переміщення дітей до Росії.
  • Українські правоохоронці у своїх провадженнях перевіряють інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла прикриваючись гуманітарними мотивами.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies