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З початку вторгнення ДБР відкрило понад 2000 справ щодо злочинів проти нацбезпеки

Найбільше відкритих проваджень стосуються державної зради. 

З початку вторгнення ДБР відкрило понад 2000 справ щодо злочинів проти нацбезпеки
Фото ілюстративне
Фото: ДБР

Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило та продовжує розслідування 2 тисячі 104 кримінальних проваджень щодо злочинів проти Національної безпеки нашої держави.

"У межах кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків, опрацьовуються інша інформація. Матеріали будуть використані для притягнення до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам", – зазначили у ДБР.

З усіх криміньних проваджень, які відкрили у Бюро від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1 тис. 606 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 КК України),
  • 383 кримінальних провадження – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),
  • 32 кримінальних провадження – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань:

  • 1 тис. 41 особі повідомлено про підозру,
  • 513 осіб оголошено в розшук,
  • 1 тис. 193 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,
  • 722 обвинувальних актів скеровано до суду.

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