Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Чи потрібне нам Міністерство культури?
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російський обстріл Донеччини загинула жінка

63-річна потерпіла померла дорогою до лікарні.

Через російський обстріл Донеччини загинула жінка
Очеретинська громада Донецької області
Фото: Донецька ОВА

Внаслідок російського обстрілу Нетайлового Очеретинської громади Донецької області загинула 63-річна жінка.

Про таке повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Село потрапило під вогонь о пів на дев'яту ранку — 63-річна жінка отримала смертельну рану і померла на шляху до лікарні. Кожен день російські терористи скоюють нові й нові воєнні злочини на нашій землі. За все будуть відповідати", – зазначив Філашкін.

  • У Сумах внаслідок російської атаки горів п'ятиповерховий житловий будинок. Загалом наслідки удару ліквідовували за трьома різними адресами. Поранені семеро людей.
  • Вночі росіяни вдарили по Покровську. Поранена людина, пошкоджені будинки. Росіяни випустили по місту чотири ракети С-300.
  • Цієї ночі Росія вдарила п'ятьма зенітними ракетами з С300 зі території Донецької області та випустила 42 безпілотники типу Shahed із чотирьох напрямків – Чауда та Балаклава в Криму, а також російських Курської області та Приморсько-Ахтарська.
  • Захисники збили 38 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies