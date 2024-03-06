Через російський обстріл Донеччини загинула жінка

Внаслідок російського обстрілу Нетайлового Очеретинської громади Донецької області загинула 63-річна жінка.

Про таке повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Село потрапило під вогонь о пів на дев'яту ранку — 63-річна жінка отримала смертельну рану і померла на шляху до лікарні. Кожен день російські терористи скоюють нові й нові воєнні злочини на нашій землі. За все будуть відповідати", – зазначив Філашкін.