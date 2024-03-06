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Орбан хоче обговорити з Трампом, як “припинити війну Росії проти України”

Переговори про припинення війни неминучі, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Орбан хоче обговорити з Трампом, як “припинити війну Росії проти України”
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити з Дональдом Трампом цього тижня у Флориді, як припинити війну Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Bloomberg.

Переговори про припинення війни неминучі, тому що “Київ не може перемогти Росію”, а “Росія не може перемогти весь Захід”, сказав він в інтерв’ю російським медіа.

“Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США”, − зазначає видання. 

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Зустріч із Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв’язках між Угорщиною та США, повідомив Сіярто.

Зустріч у Мар-а-Лаго 8 березня підкреслює, що Трамп дедалі активніше впливає на питання зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії, у той час, як він наближається до висунення у кандидати в президенти від Республіканської партії та ймовірних виборів-реваншу з Джо Байденом.

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