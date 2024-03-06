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Британія готова віддати Україні заморожені активи центробанку Росії

Заморожені кошти хочуть використовувати до тих пір, поки Росія не виплатить репарації. Коли виплатить – Британія віддасть їх росіянам. 

Британія готова віддати Україні заморожені активи центробанку Росії
Девід Кемерон
Фото: EPA/UPG

Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені активи центрального банку Росії. Це можливо, оскільки Росія буде змушена сплачувати Україні репарації після завершення війни, сказав міністр закордонних справ Девід Кемерон. Активи можуть бути використані як гарантія виплати репарацій, наводить його слова The Guardian.

План Британії більш радикальний, ніж у Євросоюзу, який поки що обговорює надання Україні лише прибутків від заморожених активів, а не самих активів. Сума цього прибутку – $4 млрд на рік.

"Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які використають заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути найкращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів", – сказав Кемерон своїм колегам увечері 5 березня.

Кемерон сказав, що не вважає, що план облігацій якимось чином підірве репутацію лондонського Сіті.

Це вперше Кемерон так детально відкрито говорив про передачу активів. Цей план особливо корисний у випадку якщо у США триватиме блокування надання Україні нової допомоги. 

  • За два роки повномасштабної війни Брюссель так і не наважився на передачу заморожених активів Росії. Однак є прогрес у питанні передачі України прибутку від цих активів – днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати обговорення того, як за ці кошти можна почати спільні закупівлі зброї для України. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів. У Британії Росія має активів на суму 23 млрд. 
  • Український уряд вважає, що заморожені активи РФ можуть слугувати надійним джерелом підтримки України і фінансування відновлення.
  • Поки що лише Бельгія готова передати Україні прибутки від заморожених активів. 
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