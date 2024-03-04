Бельгія використає прибутки від заморожених активів Росії на українських біженців та оборонні потреби України

Бельгія задекларувала отримання в бюджет 1,7 млрд євро прибутків від заморожених активів Росії. Ці кошти вона використає на підтримку українських біженців у ЄС, але частково готова профінансувати і українські потреби, сказав на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зокрема, країна готова фінансувати з цих коштів оборонні потреби України. Відповідні перемовини провели з прем'єр-міністром Александером де Кроо під час його візиту до Києва.
"Не всі деталі я можу зараз озвучити, але Бельгія готова потужно нас підтримати, зокрема з цих коштів", – сказав він.
Шмигаль впевнений, що частину цих грошей Україна отримає вже цього року.
Водночас він назвав ці кошти незначними порівняно з 200 млрд, які заблоковані на рахунках єврокліру в Бельгії.
Загалом же Бельгія готова продовжувати дискусію щодо конфіскації заморожених активів Росії, а не лише прибутків від них. Україна розраховує на перемовини щодо конфіскації на базі МВФ та під час конференцією з відновлення у Берліні.
Україна конфісковані активи хоче використати на два напрямки: для підтримки держави та для відновлення.
- За два роки повномасштабної війни Брюссель так і не наважився на передачу заморожених активів Росії. Однак є прогрес у питанні передачі України прибутку від цих активів – днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати обговорення того, як за ці кошти можна почати спільні закупівлі зброї для України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
- Сьогодні прем'єр України також повідомив, що конфіскація заморожених російських активів має стати надійним джерелом підтримки України і фінансування відновлення. За словами прем'єра, є "повна готовність" використання доходів від заморожених активів Росії, але це лише перший крок.