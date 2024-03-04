У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
ГоловнаСвіт

Бельгія використає прибутки від заморожених активів Росії на українських біженців та оборонні потреби України

Бельгія вже отримала в свій бюджет 1,7 млрд євро прибутків від заморожених активів країни-агресора. 

Бельгія використає прибутки від заморожених активів Росії на українських біженців та оборонні потреби України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешенко

Бельгія задекларувала отримання в бюджет 1,7 млрд євро прибутків від заморожених активів Росії. Ці кошти вона використає на підтримку українських біженців у ЄС, але частково готова профінансувати і українські потреби, сказав на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, країна готова фінансувати з цих коштів оборонні потреби України. Відповідні перемовини провели з прем'єр-міністром Александером де Кроо під час його візиту до Києва. 

"Не всі деталі я можу зараз озвучити, але Бельгія готова потужно нас підтримати, зокрема з цих коштів", – сказав він.

Шмигаль впевнений, що частину цих грошей Україна отримає вже цього року.

Водночас він назвав ці кошти незначними порівняно з 200 млрд, які заблоковані на рахунках єврокліру в Бельгії. 

Загалом же Бельгія готова продовжувати дискусію щодо конфіскації заморожених активів Росії, а не лише прибутків від них. Україна розраховує на перемовини щодо конфіскації на базі МВФ та під час конференцією з відновлення у Берліні.

Україна конфісковані активи хоче використати на два напрямки: для підтримки держави та для відновлення.

  • За два роки повномасштабної війни Брюссель так і не наважився на передачу заморожених активів Росії. Однак є прогрес у питанні передачі України прибутку від цих активів – днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати обговорення того, як за ці кошти можна почати спільні закупівлі зброї для України. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
  • Сьогодні прем'єр України також повідомив, що конфіскація заморожених російських активів має стати надійним джерелом підтримки України і фінансування відновлення. За словами прем'єра, є "повна готовність" використання доходів від заморожених активів Росії, але це лише перший крок.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies