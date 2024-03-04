Бельгія використає прибутки від заморожених активів Росії на українських біженців та оборонні потреби України

Бельгія вже отримала в свій бюджет 1,7 млрд євро прибутків від заморожених активів країни-агресора.

Бельгія задекларувала отримання в бюджет 1,7 млрд євро прибутків від заморожених активів Росії. Ці кошти вона використає на підтримку українських біженців у ЄС, але частково готова профінансувати і українські потреби, сказав на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, країна готова фінансувати з цих коштів оборонні потреби України. Відповідні перемовини провели з прем'єр-міністром Александером де Кроо під час його візиту до Києва.

"Не всі деталі я можу зараз озвучити, але Бельгія готова потужно нас підтримати, зокрема з цих коштів", – сказав він.

Шмигаль впевнений, що частину цих грошей Україна отримає вже цього року.

Водночас він назвав ці кошти незначними порівняно з 200 млрд, які заблоковані на рахунках єврокліру в Бельгії.

Загалом же Бельгія готова продовжувати дискусію щодо конфіскації заморожених активів Росії, а не лише прибутків від них. Україна розраховує на перемовини щодо конфіскації на базі МВФ та під час конференцією з відновлення у Берліні.

Україна конфісковані активи хоче використати на два напрямки: для підтримки держави та для відновлення.