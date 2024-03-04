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CNN: Верховний суд США поновив участь Трампа у праймериз у Колорадо

Це означає, що республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на президентських виборах цього року на праймериз.

CNN: Верховний суд США поновив участь Трампа у праймериз у Колорадо
колишній президент США Дональд Трамп після свого виступу перед прихильниками в університеті Нью-Гемпшира, США, 16 грудня 2023
Фото: EPA/UPG

Верховний суд США скасував рішення найвищого суду Колорадо і дозволив Дональду Трампу взяти участь у внутрішньопартійних виборах у цьому штаті. 

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Зазначається, що таке рішення суду означає, що завтра, 5 березня, республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на президентських виборах цього року на праймериз.

Верховний суд Колорадо ухвалив рішення, ґрунтуючись на пункті 3 14-ої поправки до Конституції США, яка забороняє обиратись на посади тим, хто був причетний до "повстання чи заколоту". Під цей пункт, на думку суддів Колорадо, підпадала роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли тисячі людей штурмували будівлю Капітолія, вимагаючи скасувати результати президентських виборів у США.

  • Внутрішньопартійні вибори завершаться у червні. У липні пройде з'їзд Республіканської партії, на якому оголосять кандидата у президенти, у серпні – з'їзд Демократичної партії. Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
  • 29 лютого суддя штату Іллінойс заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз Республіканської партії. Після Колорадо та Мена це вже третій випадок, коли експрезидента викреслюють з бюлетеня.
  • У штаті Мічиган відбулися праймеріз обох головних американських партій. За попередніми підсумками, переможцями стали Дональд Трамп та Джо Байден. Майже 20% з них обрали у бюлетені варіант "не підтримую жодного".
  • Також трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні. Він обійшов свою конкурентку від республіканців, колишнього посла в ООН, Ніккі Гейлі.
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