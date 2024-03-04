CNN: Верховний суд США поновив участь Трампа у праймериз у Колорадо

Це означає, що республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на президентських виборах цього року на праймериз.

колишній президент США Дональд Трамп після свого виступу перед прихильниками в університеті Нью-Гемпшира, США, 16 грудня 2023

Верховний суд США скасував рішення найвищого суду Колорадо і дозволив Дональду Трампу взяти участь у внутрішньопартійних виборах у цьому штаті.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Зазначається, що таке рішення суду означає, що завтра, 5 березня, республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на президентських виборах цього року на праймериз.

Верховний суд Колорадо ухвалив рішення, ґрунтуючись на пункті 3 14-ої поправки до Конституції США, яка забороняє обиратись на посади тим, хто був причетний до "повстання чи заколоту". Під цей пункт, на думку суддів Колорадо, підпадала роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли тисячі людей штурмували будівлю Капітолія, вимагаючи скасувати результати президентських виборів у США.